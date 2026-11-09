 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro-Le moral des investisseurs recule en novembre-Sentix
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 10:39

Ajouter Boursorama à vos sources

La silhouette du quartier des affaires se dessine au coucher du soleil à Francfort.

La silhouette du quartier des affaires se dessine au coucher du soleil à Francfort.

Le ‌moral des investisseurs dans la zone euro ​a légèrement reculé en novembre, confirmant les anticipations de stagnation économique, selon une enquête ​publiée lundi.

L'indice Sentix de la zone euro a ​reculé à 2,4 points ⁠en novembre, contre 2,7 points en octobre, ‌alors que les analystes tablaient sur 2,1 points.

Le sous-indice de la ​situation actuelle ‌est resté stable à -3,3 points en ⁠novembre, tandis que les anticipations économiques ont reculé de 0,5 point sur le ⁠mois, à 8,3 ‌points.

"Les espoirs d'une reprise durable ⁠ont subi un nouveau coup dur", ‌a déclaré Sentix, citant la hausse ⁠des taux d'intérêt, les prix élevés ⁠du carburant ‌et l'incertitude politique comme des freins à ​l'économie.

En revanche, l’économie ‌allemande a montré des signes de stabilisation, l’indice progressant de ​0,3 point pour s’établir à -3,3 points.

Un échantillon de 1.025 investisseurs, dont ⁠220 investisseurs institutionnels, a été interrogé entre le 5 et le 7 novembre dans le cadre de cette enquête.

(Rédigé par Tom Sims; version française Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

Devises
Dividendes
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PHOTO D'ARCHIVE : Illustration représentant des puces semi-conductrices
    Ardian lève €1 md pour sa plateforme dédiée aux semi-conducteurs
    information fournie par Reuters 09.11.2026 11:33 

    Le ‌géant français de l'investissement privé Ardian ​a annoncé lundi avoir levé un milliard d'euros pour sa plateforme Ardian ​Semiconductor avec l'objectif de soutenir la chaîne de ​valeur des puces, ⁠en particulier en Europe, dans un ‌contexte d'essor de l'intelligence ... Lire la suite

  • LAGARDERE : Le mouvement reste haussier
    LAGARDERE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 09.11.2026 11:22 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 09.11.2026 11:21 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,63% pour le Dow Jones .DJI , de 0,36% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,2% pour le Nasdaq .IXIC : * NVIDIA NVDA.O ... Lire la suite

  • Michel Picon, le 24 septembre 2025, à Matignon ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Hausse du SMIC : "On attend que le gouvernement nous donne un coup de pouce", assure le président de l'U2P
    information fournie par Boursorama avec Media Services 09.11.2026 11:20 

    Michel Picon, président de l'U2P (union des entreprises et commerces de proximité), attend un allégement de "la facture fiscale et sociale sur les entreprises, pour qu'on ait la capacité de rémunérer un peu mieux", a-t-il déclaré sur TF1 ce lundi 9 novembre. Pas ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0507 +19,58%
Pétrole Brent
96,99 -2,35%
CAC 40
8 165,69 +0,33%
2CRSI
16,36 +3,02%
SOITEC
96,1 +1,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank