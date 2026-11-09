Zone euro-Le moral des investisseurs recule en novembre-Sentix

La silhouette du quartier des affaires se dessine au coucher du soleil à Francfort.

Le ‌moral des investisseurs dans la zone euro ​a légèrement reculé en novembre, confirmant les anticipations de stagnation économique, selon une enquête ​publiée lundi.

L'indice Sentix de la zone euro a ​reculé à 2,4 points ⁠en novembre, contre 2,7 points en octobre, ‌alors que les analystes tablaient sur 2,1 points.

Le sous-indice de la ​situation actuelle ‌est resté stable à -3,3 points en ⁠novembre, tandis que les anticipations économiques ont reculé de 0,5 point sur le ⁠mois, à 8,3 ‌points.

"Les espoirs d'une reprise durable ⁠ont subi un nouveau coup dur", ‌a déclaré Sentix, citant la hausse ⁠des taux d'intérêt, les prix élevés ⁠du carburant ‌et l'incertitude politique comme des freins à ​l'économie.

En revanche, l’économie ‌allemande a montré des signes de stabilisation, l’indice progressant de ​0,3 point pour s’établir à -3,3 points.

Un échantillon de 1.025 investisseurs, dont ⁠220 investisseurs institutionnels, a été interrogé entre le 5 et le 7 novembre dans le cadre de cette enquête.

(Rédigé par Tom Sims; version française Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)