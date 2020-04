Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro-Le chômage au plus bas depuis 2008 avant le confinement Reuters • 01/04/2020 à 11:21









BRUXELLES, 1er avril (Reuters) - Le chômage dans la zone euro est tombé à son plus bas niveau depuis 12 ans en février, juste avant la multiplication des mesures de confinement qui menacent de provoquer son envolée. Le taux de chômage dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique est revenu à 7,3%, son plus bas niveau depuis mars 2008, a annoncé mercredi Eurostat. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre inchangé à 7,4%. Dans l'ensemble des 27 Etats membres de l'Union européenne, les demandeurs d'emploi représentaient 6,5% de la population active en février, un niveau inchangé par rapport à janvier et au plus bas depuis 2000. Eurostat estime que 12,047 millions de personnes dans la zone euro et 13,984 millions dans l'UE étaient sans emploi en février, des chiffres en baisse de 88.000 et 62.000 respectivement. Le taux de chômage le plus bas a été enregistré en République tchèque à 2,0%, le plus élevé en Grèce à 16,3%. Le chômage devrait avoir fortement augmenté dès mars dans de nombreux pays, les mesures prises pour tenter d'enrayer la pandémie de coronavirus ayant mis à l'arrêt des millions d'entreprises et conduit plusieurs pays à lancer des plans d'indemnisation du chômage partiel pour éviter des licenciements définitifs. (Philip Blenkinsop, Marc Angrand)

