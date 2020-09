Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : la reprise manufacturière se poursuit Cercle Finance • 01/09/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - La reprise du secteur manufacturier de la zone euro amorcée en juillet s'est poursuivie en août, au vu de l'indice PMI final IHS Markit qui s'est établi à 51,7, confirmant son estimation flash et ne se repliant que marginalement par rapport à juillet (51,8). L'indice a en effet été soutenu par de fortes expansions de la production et des nouvelles commandes. La confiance affiche son plus haut niveau depuis plus de deux ans mais le fort recul de l'emploi s'est poursuivi. 'Si le secteur est actuellement porté par une vague de demande accumulée pendant les mois de pandémie et jusque-là non-satisfaite, les entreprises réduisent néanmoins leur capacité opérationnelle', résume Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit.

