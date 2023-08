Zone euro: la récession se rapproche au vu des PMI information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 11:32

(CercleFinance.com) - La faiblesse des indices PMI pour le mois d'août publiés ce mercredi est venue confirmer le ralentissement économique à l'oeuvre en zone euro, où la croissance devrait être négative au troisième trimestre.



L'indice PMI 'flash' composite HCOB - qui mesure l'activité globale dans la région - s'est replié à 47 lors du mois en cours, contre 48,6 en juillet, revenant à un plus bas de presque trois ans.



Ce chiffre, très inférieur aux prévisions du consensus, amène les auteurs de l'enquête à anticiper une contraction du PIB de la zone euro de 0,2% au troisième trimestre.



Pour les analystes de Capital Economics, 'il y a plein de raisons de s'attendre à une récession de l'économie de la zone euro au second semestre', notamment du fait de la forte contraction de l'activité observée en Allemagne.



Leurs homologues de Deutsche Bank pensent que ces chiffres décevants sont susceptibles remettre en cause la vision optimiste sur la croissance jusqu'ici privilégiée par la Banque centrale européenne (BCE).



'La faiblesse actuelle du secteur manufacturier pourrait ne pas être que cyclique', s'inquiète Mark Wall, l'économiste en chef de la banque allemande pour l'Europe.



'Elle pourrait témoigner d'un choc de compétitivité plus structurel et plus persistant', souligne-t-il.



'Quant à l'affaiblissement du secteur des services, il pourrait montrer que la transmission du resserrement monétaire est plus fort que ce que les rigoristes de la BCE (hawks) anticipaient', estime Mark Wall.



L'économiste s'attend ainsi à ce que la BCE marque une pause dans son cycle de hausses de taux au mois de septembre, tout en précisant que l'institution n'a sans doute pas encore atteint ses taux finaux.