Zone euro : la récession causée par la crise de Corona a été surmontée (Sentix)

(AOF) - L'indice Sentix sur la santé de l'économie européenne a atteint en mai sa valeur la plus élevée depuis mars 2018, ce qui signifie que la récession causée par la crise de Corona a été surmontée. Il a progressé de 6,9 points à 21. Ses deux sous-composants ont également progressé pour le troisième mois d'affilée. Celui de la situation actuelle est passé de -6,5 à 6,3 entre avril et mai. Celui des anticipations a inscrit un nouveau plus haut historique, à 36,8 en mai contre 34,8 en avril.