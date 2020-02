Zone euro : la production industrielle surprend par sa faiblesse

(AOF) - La production industrielle a baissé de 2,1% en décembre dans la zone euro après être restée stable en novembre, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elle a reculé de 4,1% en rythme annuel. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient respectivement un recul de 1,6% sur un mois et de 2,3% sur un an. En décembre, la production a diminué de 4% pour les biens d'investissement, de 1,7% pour les biens intermédiaires, de 1,3% pour les biens de consommation non durables, de 1,1% pour les biens de consommation durables et de 0,5% pour l'énergie.

En dépit de ce chiffre décevant, Barclays juge peu probable une révision à la baisse de la croissance du PIB de la zone euro au quatrième trimestre, initialement estimée à +0,1%.