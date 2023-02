Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: la production industrielle recule plus que prévu information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 11:11









(CercleFinance.com) - La production industrielle de la zone euro s'est contractée plus fortement que prévu en décembre, du fait d'une baisse marquée des secteurs des biens intermédiaires et des biens durables.



La production industrielle dans les 19 pays de la zone euro a baissé de 1,1% en décembre par rapport à novembre, ce qui lui fait accuser un recul de 1,7% sur un an, montrent des données publiées mercredi par Eurostat.



A titre de comparaison, les économistes attendaient en moyenne une baisse de 0,8% sur un mois.



Dans le détail, la production des biens intermédiaires - tels que le textile, le bois, le papier, mais aussi les composants électriques et électroniques - a diminué de 2,8% en décembre.



Celle des biens de consommation durables (véhicules, meubles, équipement ménager,...) a quant à elle diminué de 1,4%, alors que la production d'énergie a augmenté de 1,3%.





