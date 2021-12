Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: la production industrielle rebondit en octobre information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - La production industrielle au sein de la zone euro a rebondi en octobre, mais à un rythme un peu moins marqué que prévu, selon des données publiées mardi par Eurostat.



L'office statistique de l'Union européenne indique que la production industrielle corrigée des variations saisonnières dans les 19 pays partageant la monnaie unique a augmenté de 1,1% en octobre, après un repli de 0,2% en septembre.



Les économistes prévoyaient une hausse légèrement plus prononcée de la production, de l'ordre de 1,3%.



Sur un an, c'est-à-dire entre octobre 2020 et octobre 2021, la production industrielle affiche une progression de 3,3% dans la zone euro.



En variation mensuelle, la production a augmenté de 3% pour ce qui concerne les biens d'investissement, de 1,7% pour les biens de consommation durables et de 0,1% pour l'énergie.



S'agissant des Etats, la plus forte augmentation mensuelle a été enregistrée en Allemagne (+3%), indique Eurostat.





