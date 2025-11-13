Zone euro-La production industrielle augmente moins que prévu en septembre

La production industrielle en zone euro a augmenté moins que prévu sur un mois en septembre, montrent les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Elle a progressé de 0,2%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +0,7% après -1,1% (révisé de -1,2%) en août.

Sur un an, la production industrielle a enregistré une hausse de 1,2% en septembre, après +1,2% (révisé de +1,1%) en août.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 2,1% sur un an.

