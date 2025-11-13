 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 296,37
+0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Zone euro-La production industrielle augmente moins que prévu en septembre
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 11:09

La production industrielle en zone euro a augmenté moins que prévu sur un mois en septembre, montrent les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Elle a progressé de 0,2%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +0,7% après -1,1% (révisé de -1,2%) en août.

Sur un an, la production industrielle a enregistré une hausse de 1,2% en septembre, après +1,2% (révisé de +1,1%) en août.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 2,1% sur un an.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

BCE
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank