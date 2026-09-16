Zone euro-La production industrielle a reculé moins que prévu en juillet

La production industrielle en zone euro a reculé moins que prévu en juillet, selon les données publiées mercredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Elle a diminué de 0,1%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 0,2% après -0,1% (révisé de 0,0%) en juin.

Sur un an, la production industrielle est restée stable en juillet, après -0,3% en juin (révisé de +0,1%).

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 0,1% sur un an.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)