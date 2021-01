Zone euro : la production industrielle a progressé plus que prévu en novembre

(AOF) - La production industrielle a augmenté de 2,5% dans la zone euro en novembre 2020, sur un mois, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. C'est une hausse bien plus marquée que ce qu'attendaient les économistes en moyenne, soit +0,2%. Dans le détail, la production a augmenté de 7% pour les biens d'investissement et de 1,5% pour les biens intermédiaires, tandis qu'elle a diminué de 1,2% pour les biens de consommation durables, de 1,7% pour les biens de consommation non durables et de 3,9% pour l'énergie.

Sur un an, en novembre 2020, la production industrielle a diminué de 0,6% dans la zone euro, alors que le consensus tablait sur un repli plus important de 3,3%.

La production a reculé de 5% pour l'énergie, de 2,5% pour les biens de consommation non durables et de 0,4% pour les biens de consommation durables, tandis que la production a augmenté de 1,1% pour les biens intermédiaires et de 0,1% pour les biens d'investissement.