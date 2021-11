Zone euro : la production industrielle a augmenté de 5,2% en septembre en rythme annuel

(AOF) - Dans la zone euro, la production industrielle a augmenté de 5,2% en septembre 2021 sur un an, selon les données publiées par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. C’est plus que ce qu’attendait le consensus, soit +4,1%. Dans le détail, la production industrielle a progressé de 8,5% pour les biens de consommation non durables, de 5,9% pour les biens d’investissement, de 5% pour les biens intermédiaires et de 1,1% pour les biens de consommation durables. Elle est restée inchangée pour la production d’énergie.