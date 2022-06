Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: la croissance ralentit dans l'industrie (PMI) information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 10:14









(CercleFinance.com) - La croissance du secteur manufacturier de la zone euro a ralenti au mois de mai en raison d'une diminution du volume des nouvelles commandes, une première en presque deux ans.



Les résultats définitifs de l'enquête menée auprès des directeurs d'achats par le cabinet S&P Global montrent que l'indice PMI de l'industrie manufacturière s'est établi à 54,6 le mois dernier, contre 55,5 en avril.



Il s'agit d'un plus bas de 18 mois.



Le repli des nouvelles commandes s'explique principalement par les fortes tensions d'approvisionnement et par les tensions inflationnistes qui en résultent, souligne S&P Global dans un communiqué.



Pour Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, cette conjoncture 'difficile' est également due à un affaiblissement de la demande, sur fond de manque de visibilité économique.



Ces données préfigurent, selon lui, un léger repli de la production industrielle de la zone euro au deuxième trimestre.





