Zone euro-La croissance économique décélère moins que prévu au T3

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La croissance économique de la zone euro a décéléré de façon moins marquée que prévu au troisième trimestre de 2026, selon les données publiées vendredi par Eurostat, qui montrent une résistance aux pressions liées aux prix élevés de l'énergie et une bonne tenue des investissements et de la consommation.

Le produit intérieur brut (PIB) des 21 pays partageant l'euro a progressé de 0,4% entre juillet et fin septembre par rapport au premier trimestre 2026, montre la première estimation, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une croissance de 0,2% en rythme trimestriel.

L'économie du bloc avait rebondi à 0,6% sur la période allant d'avril à fin juin.

Sur un an, le PIB avance de 1,3%, après une progression de 1,2% le trimestre précédent et au-dessus des attentes des économistes, qui prévoyaient une croissance de 1,1% sur un an.

Parmi les plus grandes économies de la zone euro, le PIB de l’Allemagne a progressé de 0,2% sur le trimestre, l’Espagne et les Pays-Bas ont fait état d'une croissance de 0,6%, tandis que l’Italie est restée stable.

Le PIB français a, contre toute attente, reculé légèrement au troisième trimestre, amenant le ministre des Finances, Roland Lescure, à admettre vendredi que l'économie est "à l'arrêt" en 2026.

Bien que le taux de croissance de la zone euro soit inférieur de plus de moitié à celui des États-Unis, ce chiffre dépasse largement les prévisions pessimistes formulées après le début de la guerre en Iran au début de l’année.

L’Europe est un importateur net d’énergie et les flambées des prix du pétrole réduisent immédiatement la croissance, compriment les marges des entreprises et détériorent les termes de l’échange de la zone euro.

Mais la zone euro a surpris par ses performances dans ce contexte d’incertitude : les dépenses massives consacrées à l’IA, à la défense et aux infrastructures ont stimulé l’investissement, la forte demande extérieure a soutenu l’industrie et les ménages ont continué à dépenser, réduisant ainsi leur taux d’épargne déjà élevé.

Cela a conduit à une série de relèvements des prévisions de croissance tout au long de l’année, et la plupart des prévisionnistes tablent désormais sur une expansion supérieure à 1% cette année et sur une accélération en 2027.

Les chiffres publiés vendredi ont toutefois été quelque peu faussés par le taux de croissance trimestriel exceptionnel de 5,5% enregistré par l’Irlande, suffisamment élevé pour faire grimper de manière significative le chiffre de la zone euro.

Le PIB irlandais est sujet à une volatilité exceptionnelle en raison de la présence de grandes multinationales, notamment dans le secteur pharmaceutique, qui s’y sont implantées pour des raisons fiscales.

Si la zone euro a fait preuve de résilience cette année, certains, dont la Banque centrale européenne, craignent que sa chance ne tourne bientôt.

Les coûts d’emprunt ont fortement augmenté à l’échelle mondiale au cours des deux derniers mois, ce qui ralentira la croissance économique tant au niveau national qu’à l’étranger.

(Balazs Koranyi; rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)