Zone euro : la croissance du secteur privé se poursuit en novembre

À 51,7 en novembre, l'indice PMI flash composite S&P Global de l'activité globale de la zone euro continue de signaler une légère croissance de l'activité du secteur privé, qui a ainsi progressé pour un cinquième mois consécutif.

L'indice s'est maintenu à son niveau d'octobre, l'accélération de la hausse de la production enregistrée dans le secteur manufacturier ayant été compensée par un ralentissement de la croissance dans le secteur des services.

Alors que l'activité a fortement augmenté en Allemagne, le taux de croissance ayant même atteint son plus haut niveau depuis mars 2022, elle a enregistré son plus fort repli depuis six mois en France. Parallèlement, l'activité globale dans le reste de la zone euro n'a que légèrement progressé.

"Si l'on s'en tient à l'indice global, les données PMI flash signalent le maintien d'une croissance stable de la zone euro en novembre, compatible avec une expansion économique de près de 0,3% au 4e trimestre", estime Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global Market Intelligence.

"Pour l'heure toutefois, l'enquête suggère le maintien d'une inflation nettement supérieure à l'objectif de 2% de la BCE et envoie un signal clair en faveur d'un nouveau resserrement monétaire", prévient-il cependant.