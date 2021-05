Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : la croissance du secteur privé accélère en avril Cercle Finance • 05/05/2021 à 10:12









(CercleFinance.com) - Se redressant de 53,2 en mars à 53,8 en avril (53,7 en estimation flash), l'indice PMI composite IHS Markit signale la plus forte hausse de l'activité globale de la zone euro depuis juillet, et la deuxième plus importante depuis plus de deux ans et demi. 'Un fort rebond du secteur manufacturier, soutenu par une résurgence de la demande sur les marchés intérieurs ainsi qu'à l'export, s'est accompagné d'un retour à la croissance dans le secteur des services', explique Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. Portée par les fortes performances du secteur manufacturier, l'économie allemande a affiché une croissance marquée. Parallèlement en Espagne, le taux de croissance de l'activité globale s'est renforcé pour atteindre un pic de plus de deux ans.

