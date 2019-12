Zone euro : la croissance du secteur manufacturier légèrement meilleure que prévu

(AOF) - La croissance du secteur manufacturier s'est accélérée légèrement plus que prévu en zone euro en novembre, selon la dernière estimation du bureau d'études Markit. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 46,9 contre 45,9 en octobre et un consensus de 46,6. Il est au plus haut depuis 3 mois.