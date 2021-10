Zone euro : la croissance du secteur manufacturier a de nouveau ralenti en septembre

(AOF) - L'indice PMI manufacturier d'IHS Markit pour la zone euro est finalement ressorti à 58,6 au mois de septembre 2021, contre une estimation flash de 58,7 et après 61,4 en août. «Si la forte expansion du secteur manufacturier de la zone euro s’est poursuivie en septembre, les données PMI mettent en évidence un net ralentissement de la croissance par rapport à août, les vents contraires provenant des chaînes d’approvisionnement pesant de plus en plus sur l’activité des fabricants », a commenté Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit.