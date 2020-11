Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro-La croissance du 3e trimestre révisée à 12,6% Reuters • 13/11/2020 à 11:11









BRUXELLES, 13 novembre (Reuters) - L'économie de la zone euro a augmenté légèrement moins qu'estimé initialement au troisième trimestre mais a enregistré une hausse historique grâce à la levée des premières mesures de confinement, montrent vendredi la deuxième estimation publiée jeudi par Eurostat. Le produit intérieur brut (PIB) des 19 pays ayant adopté la monnaie unique a augmenté de 12,6% sur la période juillet-septembre, sa plus forte progression depuis le début de la statistique en 1995. Par rapport au troisième trimestre 2019, le PIB affiche une baisse de 4,4%. L'estimation préliminaire publiée fin octobre avait donné une croissance de 12,7% par rapport au deuxième trimestre et une baisse de 4,3% en rythme annuel. Pour l'ensemble de l'Union européenne, l'augmentation du PIB est de 11,6% d'un trimestre sur l'autre. Sur un an, le PIB baisse de 4,3%. Tableau (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

