Zone euro-La croissance des prêts aux entreprises accélère en avril-BCE

La croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a accéléré en avril, montrent les données publiées lundi par la Banque centrale européenne (BCE).

Le crédit aux entreprises non-financières a progressé de 3,4% sur un an en avril, après 3,2% en mars.

Les prêts aux ménages sont quant à eux restés stables à 3% en avril, après le même chiffre le mois précédent.

La croissance de la masse monétaire en zone euro, qui peut influer sur la croissance économique, a ralenti à 2,7% en avril, après 3,2% en mars et en-deçà du consensus Reuters (3,2%).

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)