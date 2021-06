Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : la croissance accélère dans le secteur privé Cercle Finance • 23/06/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - Le secteur privé de la zone euro a signé en juin sa plus forte croissance depuis quinze ans, montrent les résultats provisoires des enquêtes d'IHS Markit réalisées auprès des directeurs d'achat de la région. L'indice PMI composite de la zone euro - considéré comme un solide baromètre de l'activité économique - s'est ainsi redressé à 59,2 ce mois-ci contre 57,1 au mois de mai. A titre de comparaison, la prévision médiane des économistes s'était établie à 58,5. L'indice s'élève ainsi bien au-dessus du seuil des 50 points, à partir duquel il est censé témoigner d'une expansion du secteur. L'indice PMI des services a lui grimpé à 58 points, contre 55,2 le mois dernier, un niveau là encore supérieur au consensus qui visait 57,9. Le secteur manufacturier a également fait mieux qu'attendu, avec un indice PMI stable à 63,1 en version 'flash', alors que les analystes l'attendaient en repli à 62,1. Chris Williamson, l'économiste en chef d'IHS Markit, évoque un 'fort rebond de la demande' due à la levée progressive des restrictions à la circulation sur le Vieux Continent. 'Le regain d'expansion ne se cantonne plus au seul secteur manufacturier, mais s'est désormais étendu aux activités de services, notamment celles impliquant un contact direct avec la clientèle', fait-il notamment valoir.

