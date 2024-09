Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zone euro: la contraction manufacturière se poursuit information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 10:17









(CercleFinance.com) - Stable à 45,8 en août et inférieur à la barre des 50 depuis juillet 2022, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, continue de signaler une forte détérioration de la conjoncture du secteur dans la région.



La France et l'Allemagne occupent de nouveau les dernières places du classement des pays par niveau d'indice PMI, les contractions s'étant intensifiées dans ces deux pays. La Grèce, l'Espagne et l'Irlande sont les seuls pays à avoir enregistré une expansion en août.



Les mauvaises performances de la zone s'expliquent principalement par une nouvelle contraction marquée de la demande en août. Le volume global des nouvelles commandes a enregistré son plus fort recul depuis le début de l'année



'La phase de déflation pourrait ainsi bientôt toucher à sa fin. En effet, pour la première fois depuis avril 2023, les fabricants de la zone euro ont signalé une hausse de leurs prix de vente', pointe en outre Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



'Cette tendance pourrait compliquer la tâche de la BCE, dont la politique monétaire s'est appuyée sur la baisse des prix dans le secteur manufacturier, alors que les tensions inflationnistes perduraient dans le secteur des services', prévient-il.





