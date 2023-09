Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: la contraction du secteur privé s'intensifie information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - À 46,7 en août contre 48,6 en juillet, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale a signalé la plus forte contraction de l'économie de la zone euro depuis novembre 2020, et, en dehors des sommets atteints lors de la pandémie de Covid-19, depuis mars 2013.



Pour la première fois depuis décembre 2022, l'activité a reculé dans le secteur manufacturier comme dans celui des services, ce dernier ayant, après sept mois de croissance continue, enregistré sa plus forte contraction depuis février 2021, au vu de son indice tombé à 47,9.



'La faiblesse des derniers résultats de l'enquête a contribué à une révision à la baisse de notre estimation du PIB de la zone euro, qui s'établit désormais à -0,1% au troisième trimestre 2023', pointe Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



Celui-ci souligne aussi une accélération inattendue de l'inflation des prix payés par les entreprises privées de la zone euro, un revirement de tendance qui selon lui, 'reflète principalement la trajectoire ascendante des salaires'.





