Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : la contraction du secteur privé s'accélère Cercle Finance • 03/02/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - Le secteur privé de la zone euro a connu un début d'année 2021 difficile, au vu de l'indice PMI composite IHS Markit qui s'est replié de 49,1 en décembre 2020 à 47,8 en janvier, repli traduisant une accélération de la contraction de l'activité globale. Seule l'Allemagne a enregistré une hausse de son activité globale, tandis que la France et l'Italie ont signalé une baisse soutenue de leur activité, de même que l'Espagne où des intempéries sont venues accentuer les effets des restrictions sanitaires. 'Un recul du PIB semble dès lors fort probable au premier trimestre 2021, les dernières données de l'enquête laissant toutefois anticiper un taux de contraction bien moins marqué que ceux enregistrés lors du premier semestre 2020', estime-t-on chez IHS Markit.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.