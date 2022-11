Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: la contraction du secteur manufacturier s'aggrave information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - L'industrie manufacturière de la zone euro a subi en octobre son plus fort recul depuis la première vague de Covid-19, montrent les résultats définitifs de l'enquête PMI de S&P Global publiées ce mercredi.



Son indice PMI final pour le secteur s'est ainsi établi à 46,4 le mois dernier, contre 48,4 en septembre, soit un plus bas de 29 mois.



L'indice final de la production a quant à lui chuté à 43,8 en octobre, après 46,3 le mois précédent, atteignant là aussi un plus bas de 29 mois.



D'après S&P Global Market Intelligence, ce repli est principalement attribué par les répondants à la baisse de la demande de leurs clients, les données de l'enquête mettant en évidence une lourde chute des nouvelles commandes le mois dernier.



Le cabinet de recherché économique évoque non seulement une baisse des échanges commerciaux au sein de la zone euro, mais également sur les marchés

mondiaux.



Pour Joe Hayes, l'auteur de l'étude, ces chiffres 'ne laissent guère de

doute quant à la réalité d'une récession industrielle au sein de la région'.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.