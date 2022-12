Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Zone euro: la contraction du secteur manufacturier ralentit information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 10:08

(CercleFinance.com) - La contraction du secteur manufacturier de la zone euro s'est poursuivie en novembre, mais les tensions inflationnistes ont de nouveau faibli.



L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'établit à 47,1 en novembre contre 46,4 en octobre, soit un plus haut de deux mois.



De son côté, l'indice final de la production manufacturière dans la zone euro s'établit à 46,0 contre 43,8 en octobre, là aussi constituant un plus haut de 2 mois.



Les dernières données PMI S&P Global mettent en évidence une nouvelle contraction du secteur manufacturier de la zone euro en novembre, les taux d'inflation de la production et des nouvelles commandes s'étant toutefois repliés par rapport aux plus hauts de presque deux ans et demi enregistrés en octobre.



L'enquête signale également une nouvelle atténuation des tensions inflationnistes reflétant en partie l'affaiblissement de la demande et l'allègement des pressions sur la capacité des fournisseurs