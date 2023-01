Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: la contraction de l'activité s'atténue (PMI) information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - La contraction de l'activité s'est ralentie en décembre dans la zone euro sur fond d'atténuation des tensions inflationnistes, selon la dernière enquête PMI réalisée par S&P Global.



Son indice PMI composite final mesurant l'activité globale dans le secteur privé de la région est ainsi remonté à 49,3 le mois dernier, après être ressorti à 47,8 en novembre.



Dans les services, l'indice PMI final de l'activité dans le secteur a lui aussi rebondi pour s'établir à 49,8, contre 48,5 en novembre.



D'après les économistes en charge de l'enquête, ce ralentissement du recul de l'activité en zone euro - pour un deuxième mois consécutif - laisse espérer un ralentissement économique moins marqué qu'initialement anticipé.



S'il estime que la décélération marquée des hausses de prix est plutôt de 'bon augure', S&P Global Market Intelligence estime que ces données ne permettent pas d'espérer un prochain retour de la croissance.



'La diminution des portefeuilles clients témoigne de la fragilité de la demande tandis que les risques de récession, l'incertitude entourant l'évolution du coût de l'énergie, la persistance d'une inflation élevée et le resserrement des conditions financières continuent de peser sur la confiance des entreprises', prévient le cabinet de recherche économique.





