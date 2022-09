Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: la contraction de l'activité s'accentue (PMI) information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - La contraction de l'économie de la zone euro s'est accentuée au mois de septembre, sur fond d'intensification des tensions inflationnistes, montre la dernière enquête PMI publiée par S&P Global.



L'indice PMI préliminaire composite de l'activité globale dans la région s'est ainsi replié pour atteindre 48,2 ce mois-ci, contre 48,9 en août, indique le bureau d'études. Il s'agit d'un nouveau plus bas de 20 mois.



C'est en Allemagne que la conjoncture s'est le plus fortement détériorée, précise S&P, le taux de contraction y ayant atteint (hors périodes de confinement) son plus niveau le plus marqué depuis la crise financière.



Dans les services, l'indice PMI 'flash' mesurant l'activité a reculé à 48,9, après 49,8 en août, alors que le consensus l'attendait à 49.



L'indice PMI de l'industrie manufacturière a lui fléchi à 48,5, contre 49,6 en août, un chiffre là encore au consensus qui visait 49 points.



Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence et auteur de l'enquête, estime que ces chiffres montrent qu'une récession se dessine dans la zone euro.



Selon lui, l'estimation avancée des données PMI du mois de septembre laisse augurer une contraction du PIB de 0,1% dans la région sur le troisième trimestre.





