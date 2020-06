Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro-La chute des prix de l'énergie freine l'inflation Reuters • 17/06/2020 à 11:12









(Répétition titre, texte sans changement) BRUXELLES, 17 juin (Reuters) - L'inflation dans la zone euro a encore ralenti en mai, comme attendu, en raison principalement de la baisse des prix de l'énergie, montrent les statistiques publiées mercredi par Eurostat. Les prix à la consommation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique ont diminué de 0,1% par rapport à avril et leur hausse en rythme annuel est revenue à 0,1% seulement, des chiffres conformes au consensus Reuters. L'inflation en rythme annuel était de 0,3% en avril et de 0,7% en mars. La baisse des prix de l'énergie a représenté en mai une contribution négative de 1,20 point de pourcentage à l'inflation globale, alors que la hausse de ceux des produits alimentaires, de l'alcool et du tabac se traduisait par une contribution positive de 0,64 point. En excluant l'énergie et les produits alimentaires non-transformés, deux catégories volatiles, les prix sont restés inchangés en mai et l'inflation "de base" accélère légèrement à 1,2% en rythme annuel en mai après 1,1% en avril. Une mesure encore plus étroite de l'évolution des prix, qui exclut aussi les produits du tabac et les alcools, est stable sur un mois et en hausse de 0,9% sur un an. TABLEAU (Jan Strupczewski, version française Marc Angrand)

