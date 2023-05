Zone euro : La BCE ne surprend pas en relevant ses taux de 25 points de base

(AOF) - Le Conseil des gouverneurs a décidé d’augmenter les trois taux d’intérêt directeurs de la BCE de 25 points de base, en ligne avec les attentes. « Les perspectives d'inflation restent trop élevées depuis trop longtemps » se justifie-t-il dans un communiqué de la BCE. « L'inflation globale a diminué au cours des derniers mois, mais les tensions sous-jacentes sur les prix restent fortes.»

Le communiqué ajoute que si " les hausses de taux passées se transmettent avec force aux conditions de financement et aux conditions monétaires de la zone euro ", " les délais et la force de la transmission à l'économie réelle demeurent incertains. "

" Les décisions futures du Conseil des gouverneurs garantiront que les taux directeurs seront ramenés à des niveaux suffisamment restrictifs pour permettre un retour rapide de l'inflation à l'objectif de 2 % à moyen terme et qu'ils seront maintenus à ces niveaux aussi longtemps que nécessaire ", a déclaré l'instance.

Le Conseil annonce qu'il " continuera de suivre une approche guidée par les données pour déterminer le niveau et la durée appropriés de la restriction " : il évoque une " évaluation des perspectives d'inflation à la lumière des données économiques et financières disponibles, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la vigueur de la transmission de la politique monétaire ".