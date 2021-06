Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : l'inflation s'est accélérée en mai Cercle Finance • 01/06/2021 à 11:16









(CercleFinance.com) - L'inflation s'est accélérée à un rythme légèrement plus soutenu que prévu au mois de mai dans la zone euro, à en croire l'estimation préliminaire rendue publique mardi par Eurostat. Le taux d'inflation annuel de la région a été mesuré à 2% le mois dernier, contre 1,6% en avril, selon une estimation rapide dévoilée ce matin par l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus attendait une progression de 1,9%. Sans surprise, c'est la composante de l'énergie qui a signé le taux annuel le plus élevé en mai (+13,1%, contre +10,4% en avril), une accélération que les économistes attribuent à la reprise rapide du secteur industriel. Elément important, le chiffre de l'inflation s'inscrit désormais en ligne avec l'objectif de 2% que s'est fixé la Banque centrale européenne (BCE). L'autorité monétaire ne devrait cependant pas modifier sa politique ultra-accommodante sur le court terme, bon nombre de banquiers centraux jugeant cette remontée de l'inflation passagère.

