Zone euro-L'inflation s'accélère à 3,2% sur un an en mai

L'inflation dans la zone euro s'est à nouveau accélérée en mai, restant ainsi bien au-dessus de la cible de 2% de la Banque centrale européenne (BCE), montrent les données préliminaires publiées mardi par Eurostat.

L'inflation IPCH dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 3,2% le mois dernier, en ligne avec les estimations des analystes, après une hausse de 3% en avril.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation et de l'énergie, ressort à 2,3% contre 2,1% en avril, conforme aux attentes également.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)