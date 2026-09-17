Zone euro-L'inflation s'accélère à 3,2% sur un an en août

L'inflation dans la zone euro s'est accélérée sur un an en août, mais de façon moins marquée que précédemment estimé, montrent les données définitives publiées jeudi par Eurostat.

L'inflation IPCH dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 3,2% le mois dernier, en dessous de la première lecture, et après une progression de 2,9% en juillet.

Sur un mois, les prix ont également accéléré à +0,4%, comme prévu par les économistes interrogés par Reuters et après une hausse de 0,2% en juillet.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation, l'énergie, l'alcool et le tabac, se maintient à 2,4%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin turpin)