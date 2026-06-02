Zone euro-L'inflation s'accélère à 3,2% en mai, portée par l'énergie et les services

(Actualisé tout du long avec détails, contexte)

L'inflation dans la zone euro s'est à nouveau accélérée en mai, sous l'effet d'une hausse des coûts de l'énergie et des services, restant ainsi bien au-dessus de la cible de 2% de la Banque centrale européenne (BCE) et renforçant les arguments en faveur d'un relèvement des taux d'intérêt ces mois-ci.

L'inflation IPCH dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 3,2% le mois dernier, en ligne avec les estimations des analystes, après une hausse de 3% en avril, montrent les données préliminaires publiées mardi par Eurostat.

Cette nouvelle accélération des prix s'explique par une progression de 10,9% des prix de l'énergie et de 3,5% des prix des services.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation et de l'énergie, ressort à 2,3% contre 2,1% en avril, conforme aux attentes également.

Une mesure encore plus étroite de l'évolution des prix, qui exclut également l'alcool et le tabac, est passée de 2,2% en avril à 2,5% en mai.

Ces chiffres ne devraient toutefois pas modifier les anticipations concernant la politique monétaire de la BCE à court terme, les responsables de Francfort ayant déjà clairement indiqué qu'une accélération de l'inflation justifiait une augmentation des coûts d'emprunt.

Les marchés financiers anticipent un relèvement des taux d'intérêt de 25 points de base par la BCE le 11 juin prochain, et une ou deux hausses supplémentaires sont attendues à l'automne.

Les responsables de la politique monétaire de la zone euro craignent que la flambée des prix de l'énergie déclenchée par la guerre au Moyen-Orient n'ait des répercussions sur l'ensemble de l'économie et n'entraîne des pressions inflationnistes plus persistantes.

(Balazs Koranyi, rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)