Zone euro: l'inflation ralentit plus que prévu en décembre information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 11:17

(CercleFinance.com) - L'inflation dans la zone euro a ralenti plus fortement que prévu au mois de décembre, essentiellement en raison de le perte de vitesse des prix de l'énergie.



Les prix à la consommation ont augmenté de 9,2% sur un an le mois dernier dans les pays partageant la monnaie unique, après une hausse de 10,1% en novembre, selon une première estimation publiée vendredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



A titre de comparaison, les économistes attendaient un ralentissement un peu moins prononcé, autour de 9,5%.



Les prix de l'énergie ont signé le taux annuel le plus élevé en décembre (+25,7%), mais marquent néanmoins une nette décélération par rapport au mois précédent (+34,9%).



Pour l'alimentation, alcool et le tabac, la hausse annuelle atteint 13,8%, contre 13,6% en novembre.



L'inflation de base - qui exclut les éléments les plus volatils que sont l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac - s'est elle accentuée à 5,2% en décembre, après 5% le mois précédent, un niveau au-dessus des attentes des économistes (+5%).