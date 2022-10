Zone euro : l'inflation progresse en septembre à 9,9% contre +10% en première estimation

(AOF) - Selon Eurostat, le taux d’inflation annuel dans la zone euro est ressorti en hausse à 9,9% en septembre, contre 9,1% en août. Il avait été annoncé à 10% en première estimation et les économistes s'attendaient à ce que ce chiffre soit confirmé. Dans l'Union européenne, il ressort à 10,9%. En septembre les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient de l'énergie (+4,19 points de pourcentage, pp), suivie de l'alimentation, alcool & tabac (+2,47 pp), des services (+1,80 pp) et des biens industriels hors énergie (+1,47 pp)