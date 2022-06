Zone euro: l'inflation confirmée à +8,1% en mai information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 11:12

(CercleFinance.com) - L'inflation dans la zone euro est ressortie à 8,1% sur un an au mois de mai, d'après des chiffres publiés vendredi par Eurostat, qui confirme ainsi sa première estimation rendue à la fin du mois dernier.



Ce chiffre, qui marque une accélération après un gain de 7,4% en avril, est plus de quatre fois supérieur à l'objectif de 2% que s'est historiquement fixé la Banque centrale européenne (BCE).



Les plus fortes proviennent de l'énergie (+3,9 points de pourcentage), suivie de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (+1,6 point), des services (+1,5 point) et des biens industriels (+1,1 point).



L'inflation dite de base - qui exclut l'alimentation et l'énergie et qui est suivie avec attention par la BCE - est ressortie à 4,4%.



Les taux d'inflation les plus faibles ont été observés en France, à Malte (5,8% chacunе) et en Finlande (7,1%) tandis que les taux les plus élevés ont été enregistrés en Estonie (20,1%), en Lituanie (18,5%) et en Lettonie (16,8%).



Bon nombre d'économistes pensent que le processus de reflux de l'inflation sera lent et laborieux et que l'inflation restera élevée au moins jusqu'en 2023, avant de se rapprocher progressivement de l'objectif de la BCE.