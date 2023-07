Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Zone euro: l'inflation confirmée à +5,5% en juin information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 11:12

(CercleFinance.com) - La hausse des prix à la consommation a ralenti à +5,5% sur un an en juin dans la zone euro, principalement sous l'effet des prix de l'énergie, selon les données définitives publiées mercredi par Eurostat, qui confirme une première estimation.



Ce chiffre marque un net ralentissement par rapport au mois de mai, qui avait vu l'indice des prix à la consommation grimper de 6,1%, et par rapport à juin 2022, qui avait vu les prix flamber de 8,6%.



Hors énergie, l'indice ressort toutefois en hausse de 6,9% sur un an.



Les plus fortes contributions au taux d'inflation proviennent de l'alimentation, alcool et tabac, suivi des services et des biens industriels hors énergie.



L'inflation dans la zone euro restant très supérieure à l'objectif de 2% que s'est fixé la BCE, l'autorité monétaire devrait encore resserrer à deux reprises ses taux, compte tenu des maigres avancées sur le front de l'inflation sous-jacente.