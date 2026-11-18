(Zonebourse.com) - Le taux d'inflation annuel dans la zone euro s'est établi à 4% en octobre 2026, contre 3,8% en septembre, selon Eurostat, qui confirme ainsi, en seconde lecture, son estimation rapide dévoilée il y a deux semaines.

En octobre 2026, l'énergie a apporté la plus forte contribution positive au taux d'inflation annuel ( 1,89 point de pourcentage), suivie des services ( 1,55 point), des biens industriels hors énergie ( 0,30 point) et de l'alimentation, de l'alcool et du tabac ( 0,29 point).

Dans l'Union européenne, l'inflation annuelle s'est également établie à 4% en octobre, après 3,8% en septembre. Les taux les plus faibles ont été observés en Suède (0,6%), en Tchéquie et au Danemark (2,1% dans les deux pays), tandis que les plus élevés ont été enregistrés en Roumanie (7%), en Lituanie (6,1%) et en Bulgarie (5,9%).

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