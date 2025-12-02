 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 119,94
+0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Zone euro-L'inflation augmente légèrement à 2,2% en novembre
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 11:16

L'inflation dans la zone euro a augmenté de manière inattendue en novembre sur un an, ce qui devrait conforter les paris selon lesquels la Banque centrale européenne (BCE) ne procédera pas à de nouvelles baisses de taux dans un avenir proche, selon les données préliminaires publiées mardi par Eurostat.

L'inflation dans les 20 pays de la zone euro s'est accélérée à 2,2% en novembre, contre 2,1% en octobre, alors que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse identique au mois précédent.

Elle oscille toutefois près de l'objectif de 2% fixé par la BCE, la baisse des prix de l'énergie ayant compensé les pressions toujours fortes sur les prix intérieurs, en particulier dans le secteur des services.

L'inflation sous-jacente, une mesure très surveillée qui exclut les prix volatils de l'alimentation et des carburants, ressort pour sa part à 2,4%, comme en octobre.

Les chiffres confirment l'avis de la BCE selon lequel l'inflation est largement maîtrisée et que les responsables disposent désormais du temps nécessaire pour observer l'évolution des prix avant d'envisager de nouvelles mesures.

Les marchés ne voient pratiquement aucune chance que la BCE réduise son taux de dépôt lors de sa dernière réunion de l'année, le 18 décembre prochain, et n'envisagent qu'une chance sur quatre d'assouplissement monétaire en 2026.

(Balazs Koranyi; version française Diana Mandiá; édité par Augustin Turpin)

BCE
Inflation
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.12.2025 12:14 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,30% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR

  • Des proches devant des corps de victimes provenant de l'épave d'un bateau submergé après un éboulement, à Pucallpa, au Pérou le 1er décembre 2025 ( AFP / Hugo Alejos )
    Pérou: 12 morts et 30 disparus après un glissement de terrain dans un port fluvial
    information fournie par AFP 02.12.2025 12:12 

    La Marine péruvienne recherche lundi soir au moins 30 personnes portées disparues depuis qu'un glissement de terrain a fait couler deux bateaux amarrés dans un port fluvial du centre du pays, tuant 12 passagers dont quatre enfants. L'éboulement est survenu lundi ... Lire la suite

  • supermarche casino (Crédit: Groupe Casino / Wikimedia Commons)
    Casino, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du mardi 2 décembre 2025
    information fournie par AOF 02.12.2025 12:12 

    (AOF) - Casino ( -6,56% à 0,233 euro ) Le titre du groupe de distribution poursuit son repli et chute de près de 78% depuis le début de l'année. La société publiera le 26 février ses résultats annuels. AOF - EN SAVOIR PLUS =/ Points-clés /= , 1 er groupe de proximité ... Lire la suite

  • Les drapeaux de l'OCDE, de l'UE et de l'Allemagne, le 12 juin 2025, à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    L'OCDE plus optimiste pour la croissance des poids lourds économiques en 2025
    information fournie par AFP 02.12.2025 12:08 

    L'économie mondiale résiste en 2025 malgré le choc des droits de douane américains et les incertitudes politiques, l'OCDE se montrant mardi plus optimiste pour des poids lourds comme les Etats-Unis, la Chine et la zone euro, tout en pointant une "fragilité" accrue. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank