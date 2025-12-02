Zone euro-L'inflation augmente légèrement à 2,2% en novembre

L'inflation dans la zone euro a augmenté de manière inattendue en novembre sur un an, ce qui devrait conforter les paris selon lesquels la Banque centrale européenne (BCE) ne procédera pas à de nouvelles baisses de taux dans un avenir proche, selon les données préliminaires publiées mardi par Eurostat.

L'inflation dans les 20 pays de la zone euro s'est accélérée à 2,2% en novembre, contre 2,1% en octobre, alors que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse identique au mois précédent.

Elle oscille toutefois près de l'objectif de 2% fixé par la BCE, la baisse des prix de l'énergie ayant compensé les pressions toujours fortes sur les prix intérieurs, en particulier dans le secteur des services.

L'inflation sous-jacente, une mesure très surveillée qui exclut les prix volatils de l'alimentation et des carburants, ressort pour sa part à 2,4%, comme en octobre.

Les chiffres confirment l'avis de la BCE selon lequel l'inflation est largement maîtrisée et que les responsables disposent désormais du temps nécessaire pour observer l'évolution des prix avant d'envisager de nouvelles mesures.

Les marchés ne voient pratiquement aucune chance que la BCE réduise son taux de dépôt lors de sa dernière réunion de l'année, le 18 décembre prochain, et n'envisagent qu'une chance sur quatre d'assouplissement monétaire en 2026.

