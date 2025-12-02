Zone euro-L'inflation augmente légèrement à 2,2% en novembre

(Actualisé avec détails sur les prix de l'énergie, contexte)

L'inflation dans la zone euro a augmenté de manière inattendue en novembre sur un an, ce qui devrait conforter les paris selon lesquels la Banque centrale européenne (BCE) ne procédera pas à de nouvelles baisses de taux dans un avenir proche, selon les données préliminaires publiées mardi par Eurostat.

L'inflation dans les 20 pays de la zone euro s'est accélérée à 2,2% en novembre, contre 2,1% en octobre, alors que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse identique au mois précédent.

Elle oscille toutefois près de l'objectif de 2% fixé par la BCE, la baisse des prix de l'énergie ayant compensé les pressions toujours fortes sur les prix intérieurs, en particulier dans le secteur des services.

L'inflation sous-jacente, une mesure très surveillée qui exclut les prix volatils de l'alimentation et des carburants, ressort pour sa part à 2,4%, comme en octobre.

Les chiffres confirment l'avis de la BCE selon lequel l'inflation est largement maîtrisée et que les responsables disposent désormais du temps nécessaire pour observer l'évolution des prix avant d'envisager de nouvelles mesures.

Les marchés ne voient pratiquement aucune chance que la BCE réduise son taux de dépôt lors de sa dernière réunion de l'année, le 18 décembre prochain, et n'envisagent qu'une chance sur quatre d'assouplissement monétaire en 2026.

L'institution basée à Francfort a réduit ses taux de 2 points de pourcentage au total au cours de l'année jusqu'en juin, mais a depuis choisi le statu quo.

Les discussions sur la reprise du cycle d'assouplissement monétaire pourraient toutefois reprendre au début de l'année prochaine, lorsque l'inflation devrait tomber en dessous du niveau cible de 2% en raison de la baisse des coûts énergétiques.

Cette situation est considérée comme temporaire et, en général, la banque centrale a tendance à ne pas tenir compte de la volatilité des prix induite par l'énergie. Cependant, certains craignent que des chiffres trop bas puissent affecter les prévisions, perpétuant ainsi la faible inflation.

Les prix du gaz naturel sont aujourd'hui inférieurs de plus de 40% à ceux d'il y a un an et les cours du pétrole ont reculé de plus de 10%, ce qui laisse présager une forte déflation énergétique à venir.

Les prix de l'énergie ont baissé de 0,5% en novembre sur un an, tandis que l'inflation des services s'est élevée à 3,5% et celle des aliments non transformés à 3,3%.

La confiance des responsables de la politique monétaire est par ailleurs soutenue par des données économiques relativement optimistes, qui suggèrent que le bloc résiste assez bien malgré l'incertitude exceptionnellement élevée.

(Balazs Koranyi; version française Diana Mandiá; édité par Augustin Turpin)