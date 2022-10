Zone euro: l'inflation accélère plus que prévu en octobre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 11:16

(CercleFinance.com) - Les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu en octobre dans la zone euro, à en croire des données préliminaires dévoilées ce lundi par Eurostat.



Selon l'estimation rapide de l'office de statistique de l'Union européenne, l'inflation dans les 19 pays utilisant la monnaie unique est ressortie à 10,7% ce mois-ci, contre 9,9% en septembre.



A titre de comparaison, les analystes de BofA attendaient un ralentissement autour de 9,8%.



En faisant abstraction des éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires non transformés, l'inflation dite 'de base' - une mesure suivie de près par la Banque centrale européenne (BCE) - a atteint 6,4%, contre 6% le mois précédent.



Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, ce chiffre atteint 5%, alors que BofA visait 4,7%.



Dans le détail, c'est l'énergie qui devrait connaître le taux annuel le plus élevé en octobre (+41,9%, contre +40,7% en septembre), suivie de l'alimentation, alcool et tabac (+13,1%, comparé à 11,8% le mois dernier.



Les biens industriels hors énergie (+6%, comparé à 5,5% en septembre) et mes

services (+4,4%, comparé à 4,3% en septembre) affichent, eux, des progressions plus mesurées d'après Eurostat.



Ces données semblent aller dans le sens d'un nouveau relèvement des taux d'intérêt de 75 points de base de la BCE en décembre.