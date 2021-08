Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : l'inflation accélère plus que prévu information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - Les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu en août dans la zone euro, montrent des données préliminaires publiées ce mardi. L'inflation dans les 19 pays utilisant la monnaie unique est ressortie ce mois-ci à 3% sur un an, contre 2,2% en juillet, d'après les chiffres d'Eurostat, l'office de statistique de l'Union européenne. Le consensus des économistes interrogés l'attendait plutôt autour de 2,7%. En faisant abstraction des éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires non transformés, l'inflation dite de base atteint 1,6%, contre 0,9% le mois précédent et 1,5% attendu par les économistes. S'agissant des principales composantes de la statistique, c'est l'énergie qui devrait connaître le taux annuel le plus élevé en août (+15,4%), suivie des biens industriels (+2,7%), de l'alimentation, alcool & tabac (+2%) et des services (+1,1%). Si ces chiffres sont très supérieurs à l'objectif de 2% que s'est fixé la Banque centrale européenne, ils ne semblent pas de nature à remettre en cause la politique accommodante menée par l'institution. La BCE a en effet déjà expliqué qu'elle ne prévoyait pas de réagir à un choc inflationniste, qu'elle explique par un effet rattrapage post-pandémie et par des effets techniques purement transitoires. La prochaine réunion de politique monétaire de la BCE est prévue le 9 septembre.

