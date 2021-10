Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : l'inflation accélère en octobre avec l'énergie information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 11:18









(CercleFinance.com) - L'inflation s'est accélérée au mois d'octobre dans la zone euro, principalement sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie, montre vendredi la première estimation publiée par Eurostat. Selon des données préliminaires dévoilées par l'office de statistique de l'Union européenne, l'inflation dans les 19 pays utilisant la monnaie unique est ressortie à 4,1% ce mois-ci sur un an, après +3,4% en septembre et +3% en août. Cette accélération s'explique surtout par le bond des coûts énergétique, qui ont grimpé de 23,5% en octobre. S'agissant des autres composantes de l'inflation, les prix des services ont eux augmenté de 2,1%, ceux des biens industriels hors énergie de 2% et ceux de l'alimentation, alcool et tabac de 2%. En faisant abstraction de l'énergie, l'inflation atteint 2%, ce qui marque une légère accélération après les +1,9% du mois précédent.

