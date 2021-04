Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : l'inflation accélère au mois de mars Cercle Finance • 16/04/2021 à 11:12









(CercleFinance.com) - L'inflation en zone euro a accéléré au mois de mars, une tendance qui confirme que les pressions inflationnistes se réveillent un peu avec la reprise de l'activité dans la région. Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est ainsi établi à 1,3% le mois dernier, contre 0,9% en février, selon les chiffres dévoilés vendredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Ce chiffre est conforme à l'estimation rapide de 1,3% qui avait été publiée le 31 mars. A en croire Eurostat, les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro proviennent des services, suivis de l'énergie, de l'alimentation (alcool et tabac compris) et des biens industriels hors énergie. Malgré ce regain de tensions sur les prix, l'inflation en zone euro reste très inférieure à l'objectif d'une hausse des prix proche mais inférieure à 2% formulée par la BCE. A noter que dans l'Union européenne, le taux d'inflation annuel s'est établi à 1,7% en mars, contre 1,3% en février.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.