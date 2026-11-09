Zone euro : l'indice Sentix dépasse les attentes en novembre

L'indice Sentix, qui mesure la confiance des investisseurs dans la zone euro, s'est établi à 2,4 points en novembre, contre 2,7 points en octobre. Il ressort toutefois au-dessus des attentes des économistes, qui tablaient sur 2,1 points.
A lire aussi
-
Le géant français de l'investissement privé Ardian a annoncé lundi avoir levé un milliard d'euros pour sa plateforme Ardian Semiconductor avec l'objectif de soutenir la chaîne de valeur des puces, en particulier en Europe, dans un contexte d'essor de l'intelligence ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,63% pour le Dow Jones .DJI , de 0,36% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,2% pour le Nasdaq .IXIC : * NVIDIA NVDA.O ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|0,0499
|+17,69%
|97,01
|-2,33%
|8 165,75
|+0,33%
|16,36
|+3,02%
|96,04
|+1,80%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer