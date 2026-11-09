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Zone euro : l'indice Sentix dépasse les attentes en novembre
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 10:43

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L'indice Sentix, qui mesure la confiance des investisseurs dans la zone euro, s'est établi à 2,4 points en novembre, contre 2,7 points en octobre. Il ressort toutefois au-dessus des attentes des économistes, qui tablaient sur 2,1 points.

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