Zone euro : l'indice PMI manufacturier se redresse

(CercleFinance.com) - Le secteur manufacturier de la zone euro a de nouveau enregistré une forte contraction en mai, mais le rythme de repli de l'activité des fabricants s'est nettement ralenti. L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est ainsi redressé de 33,4 en avril à 39,4 le mois dernier, à en croire les résultats définitifs de l'enquête Markit publiés lundi. L'indice PMI reste encore très éloigné de la barre des 50 points, qui marque la frontière entre contraction et croissance de l'activité, mais son redressement laisse penser que le pire de la crise est passé. 'La récession du secteur manufacturier de la zone euro semble avoir atteint son point culminant en avril', commente ainsi Chris Williamson, l'économiste en chef d'IHS Markit. La levée progressive des mesures de confinement au cours des prochains mois devrait stimuler la reprise du secteur industriel, estime l'analyste. Chris Williamson prévient toutefois que les chances d'un rebond de la croissance au cours des prochains mois s'avèrent cependant 'limitées' du fait des mesures de distanciation physique, du fort taux de chômage et de la baisse des bénéfices des entreprises consécutifs à la crise du coronavirus.

