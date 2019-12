Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : l'indice PMI manufacturier se redresse Cercle Finance • 02/12/2019 à 10:07









(CercleFinance.com) - L'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'établit à 46,9, se redressant ainsi par rapport à octobre (45,9) et à sa dernière estimation flash (46,6). Si la contraction du secteur se poursuit, l'indice PMI se redresse à son plus haut niveau depuis trois mois. Les enquêteurs font état d'un ralentissement des replis de la production et des nouvelles commandes en novembre, et d'un maintien de la contraction de l'emploi malgré une amélioration de la confiance de entreprise. 'Continuant de signaler un fort taux de contraction, les dernières données PMI relatives au secteur manufacturier de la zone euro donnent cependant quelques signes encourageants quant à une possible amélioration prochaine de la conjoncture pour les fabricants européens, à moins de nouveaux revers (pouvant notamment concerner le Brexit ou les conflits commerciaux)', commente Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.