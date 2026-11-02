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Zone euro : l'indice PMI manufacturier au plus bas de 2 mois
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 10:14

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Selon S&P Global, l'indice PMI manufacturier de la zone euro s'est replié mais moins que prévu.

En octobre, il s'est installé à 52,7 points, là où les analystes tablaient sur une décélération de l'activité plus prononcée à 52,4 points. A 52,7 points, il est au plus bas depuis deux mois.

Pour Chris Williamson, chief business economist à S&P Global Market Intelligence : "Grâce à une nouvelle croissance soutenue en octobre, l'industrie manufacturière de la zone euro connaît désormais sa plus longue période d'expansion depuis plus de quatre ans. La croissance continue enregistrée depuis février témoigne de la résilience du secteur face aux difficultés engendrées par les droits de douane et par les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, notamment la flambée des coûts et les tensions d'approvisionnement qui en résultent".

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