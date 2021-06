Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : l'indice PMI composite supérieur aux attentes Cercle Finance • 03/06/2021 à 10:17









(CercleFinance.com) - La croissance du secteur privé de la zone euro a signé une nouvelle accélération au mois de mai, portée par le secteur des services, montrent les enquêtes PMI d'IHS Markit publiées jeudi. L'indice PMI 'composite' final compilé par le bureau d'études s'est nettement redressé le mois dernier, passant de 53,8 en avril à 57,1, dépassant le consensus établi à 56,9 et signalant une troisième hausse mensuelle consécutive de l'activité. Il s'agit de son taux d'expansion le plus élevé depuis février 2018. Ce redressement reflète, selon IHS Markit, la franche accélération de la croissance dans le secteur des services. L'indice final de l'activité de services ressort ainsi à 55,2 en mai, contre 50,5 en avril. Pour Chris Williamson, l'économiste en chef d'IHS Markit, cette embellie au niveau de l'activité devrait perdurer tout au long de l'été, à la faveur de l'allègement des restrictions sanitaires et des progrès des campagnes de vaccination.

